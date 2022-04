Assalto e furto in 13 cappelle votive nel cimitero ripreso dalle telecamere

Assalto a 13 cappelle votive nel cimitero comunale di Qualiano. Sparite le porte in alluminio, ma il ladro - un 30enne di Giugliano - è stato identificato grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza. Visionando i filmati, i militari hanno potuto assistere all’intera sequenza del furto e percorrere a ritroso l'azione fino a inquadrare il Piaggio Porter con cui il ladro aveva raggiunto il cimitero e, da solo, smontato gli infissi caricandoli sul furgone per poi andare via. Denunciato per furto aggravato.