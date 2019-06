Lunedì 24 Giugno 2019, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentato furto nella notte ai danni di una filiale del Monte dei Paschi di Siena in via Manzoni 228 a San Giorgio a Cremano. Alcuni sconosciuti si sarebbero introdotti nella banca, dopo aver forzato la porta d'ingresso, e qui hanno tentato di portare via il bancomat custodito all'interno di un vano ma senza riuscirvi.Da quanto si apprende, su segnalazione di alcuni cittadini, sul posto sono subito intervenuti agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato e la Polizia Scientifica per i rilievi. Un ausilio alle indagini potrebbe essere fornito dalle immagini del sistema di videosorveglianza dell'istituto bancario.