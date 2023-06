I fan più accaniti sono già in città da ieri, sono quelli che annunciano la coda dinanzi ai cancelli del Maradona a partire dall’alba di stamattina perché vogliono arrivare per primi davanti al palco, e non importa se la giornata sarà lunghissima e caldissima: per i Coldplay si fa qualunque cosa.

Arriveranno in 45mila da ogni parte d’Italia, e domani ne arriveranno altri 45mila, ché le prime date italiane della band britannica sono considerate imperdibili dagli appassionati che si sono accaparrati i biglietti otto mesi fa, in una battaglia online che ha lasciato migliaia di delusi sul campo.



L’organizzazione dei due giorni dei Coldplay è identica a quella che viene messa in campo per le partite interne della squadra del Napoli. Solo che stavolta ci sono variabili imprevedibili, perché il pubblico della band non è lo stesso del pallone.

C’è una grande incognita collegata all’afflusso di automobili: non si sa quanti spettatori si presenteranno con la macchina, non si sa quanti di quelli che vengono da fuori città utilizzeranno il treno o altri mezzi. La sola certezza sono le decine di autobus che hanno già annunciato la loro presenza e sono stati anche indirizzati verso aree di sosta lontane dallo stadio che potranno lasciare, per riprendere i viaggiatori, solo quando il concerto sarà ampiamente terminato.

Chi verrà in automobile sarà indirizzato verso Fuorigrotta ma siccome non esiste un’area di parcheggio attrezzata sarà necessario arrangiarsi. Per evitare l’assalto dei parcheggiatori abusivi sono state previste squadre di controllo dedicate, ma si sa già che sarà impossibile arginare il fenomeno, soprattutto nelle aree non contigue allo stadio, così è estremamente probabile che gli appassionati subiranno il taglieggiamento dei delinquenti del parcheggio.

Resterà in funzione fino alle due di notte, per entrambi i giorni delle esibizioni, la Linea 2 della Metropolitana, quella che collega Fuorigrotta con la stazione ferroviaria: si è pensato che i fan dei Coldplay arriveranno soprattutto in treno, così è stato aumentato il volume di viaggiatori trasportabili e sono stati allungati gli orari di servizio. I bus dell’Anm osserveranno gli orari abitualmente tenuti per le partite di calcio in notturna, con la chiusura del servizio un’ora dopo la fine del concerto.



Stadio presidiato per 48 ore consecutive, dal primo mattino di oggi fino all’ultima nota del concerto di giovedì. In campo polizia, carabinieri e guardia di finanza per garantire la sicurezza di un evento per il quale non sono previsti problemi di ordine pubblico se non un po’ di calca agli ingressi soprattutto all’apertura dei cancelli che è annunciata per le 19 ma potrebbe essere anticipata in caso di eccessiva pressione ai varchi.

Tutt’intorno allo stadio saranno dislocati, fin dalle prime ore di questa mattina, cento agenti della polizia municipale in stretto contatto con il generale Ciro Esposito dal comando di via De Giaxa.

Sarà determinante la gestione dei flussi delle automobili di un pubblico che non è abituato al caos dello stadio Maradona e che potrebbe avere problemi ad affrontare l’arrivo per il concerto. Come avviene per le partite di calcio tutta l’area circostante lo stadio sarà inibita e posti fissi di polizia municipale saranno a presidio di ogni possibile varco.

Scatterà alle 16 di oggi e domani anche un severo divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido: multe severissime per chi sgarra, fino a 500 euro. Chi vorrà comprare da bere potrà avere solo bicchieri di plastica leggera o carta. Il divieto prevede una vastissima area che parte da via Cinthia, si estende fino a via Diocleziano, raggiunge l’intera via Terracina, si allunga a viale Augusto, via Leopardi fino a piazza Italia.