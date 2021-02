Portici – Un assaggio d’estate bruscamente interrotto. Lo “scandalo al sole” andato in scena giù al molo del Granatello e sulla spiaggia delle Mortelle è durato fino a qualche ora fa, quando l’assessore alla Sicurezza Maurizio Capozzo ha chiuso l’accesso al porto preso d’assalto.

Il motivo? Scene da follia collettiva, quasi come se il virus, la pandemia e i contagi fossero ormai uno sbiadito ricordo e non la realtà di tutti i giorni. Il lassismo col quale porticesi e avventori provenienti da comuni limitrofi – forti della zona gialla – ha fatto scattare l’inattesa misura per contenere una situazione a dir poco rischiosa.

In accordo col sindaco Enzo Cuomo, il delegato alla Sicurezza ha richiamato sul posto pattuglie della Municipale e dell’Arma, con auto provenienti dalla Compagnia di Torre del Greco, al fine di evitare ulteriori assembramenti nella zona portuale.

Aperitivi, ma anche pranzi e perfino teli da mare già stesi sulla sabbia: questa la situazione dal mattino fino al primo pomeriggio quando è scattato lo stop agli approdi in eccesso. Altra misura collaterale decisa sempre dall’assessore Capozzo è stata la chiusura del parcheggio in via Gianturco, a pochi passi da piazza San Pasquale e quindi dal molo. Una soluzione dettata sempre dalla necessità di scongiurare masse di giovani appostate in quello slargo.

