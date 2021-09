Assembramenti al Comune di Caivano per il ritiro dei buoni libri: arrivano i carabinieri e sospendono tutto

Grande caos alla biblioteca comunale di Caivano, ubicata in piazza Cesare Battisti,dove oltre 200 genitori, dopo essere stati convocati, si erano recati per ritirare i buoni libri, ma creando così pericolosi assembramenti all'ingresso degli uffici, vista la mancata osservanza delle vigenti norme di sicurezza anticovid.

Sono dovuti intervenire i carabinieri della locale tenenza con ben tre pattuglie per scongiurare eventuali contagi e/o focolai tra i presenti.

I militari dell’Arma hanno fatto così allontanare le persone dagli uffici comunali, situati all'interno del Castello mediovale, e successivamente hanno provveduto anche a far chiudere temporaneamente al pubblico i locali della biblioteca.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale. Intanto il Comune ha reso noto che pubblicherà sul sito internet, e tramite le relative scuole, le nuove modalità per il ritiro dei buoni libri. Stavola la distribuzione sarà, verosimilmente, affidata agli stessi istituti scolastici per consentire il rispetto delle prescrizioni sanitarie contro il coronavirus e per evitare ulteriori disagi alla vasta utenza.

Da annotare che per oggi, lunedì 20 settembre, era prevista la distribuzione dei buoni libri agli utenti dalla lettera "A" alla lettera "M". Tanto è bastato per generare confusione e rischiosi assembramenti.