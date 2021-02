È caos all'Asl di Giugliano. In un video, pubblicato su una pagina Facebook dedicata alla città, è ben chiaro cosa è accaduto. Un gruppo di cittadini ha protestato a causa della mancanza dei tagliandini di prenotazione utile per accedere ai servizi riguardanti il cambio di medico. Dal video emerge la disponibilità per soli 40 numeri, ovvero 40 utenti, particolare che ha fatto inferocire i presenti.

Molti hanno lamentato infatti di essere stati costretti ad ore di fila per poi ritrovarsi senza prenotazione. Nei commenti al video invece si legge di numerosi disagi. Il tutto è avvenuto tra l'altro in una stanza piccola con enorme pericolo di contagio per tutti.

Dall'Asl però fanno sapere che per il cambio medico basta mandare una mail, proprio per evitare le scene di questa mattina. Alcuni però hanno replicato di non averne la possibilità o di non essere in grado di inviarla.

