Assembramenti nella strada chiusa dal sindaco, 11 multe a Torre Annunziata

Assembrati in una strada chiusa da un'ordinanza emanata per contenere i contagi da Covid-19. Per questo motivo a Torre Annunziata gli agenti della polizia municipale, agli ordini del comandante Antonio Virno, nel corso di un'attività di controllo del territorio, hanno sanzionato 11 persone che stazionavano in via Alfani, e più specificamente nella zona della cosiddetta «curva», contravvenendo alle misure in vigore stabilite dall'ordinanza del sindaco Vincenzo Ascione. Inoltre, una persona, in seguito ad una perquisizione, è stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti ed è stata segnalato alla prefettura come assuntore.

