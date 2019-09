CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 26 Settembre 2019, 23:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il momento i nomi iscritti nel registro degli indagati sono due, ma a breve i riflettori della Procura potrebbero estendere il loro campo d’azione, perché la zona grigia pare decisamente più estesa. Presenti sulla carta, ma materialmente assenti ai lavori della commissione, sospetta l’accusa: per questo due consiglieri della VI Municipalità (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) risultano indagati con l’ipotesi di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale. Si tratta di Gennaro Cierro e di Concetta Viscovo.LA DENUNCIANon nasce per caso l’indagine affidata al sostituto procuratore Sergio Amato, magistrato esperto che dopo anni di lavoro alla Direzione distrettuale antimafia oggi è in forza alla sezione Reati contro la pubblica amministrazione.Tutto ha inizio il cinque aprile 2017, quando è convocata la commissione Ambiente e territorio della Municipalità. Tra gli undici consiglieri convocati ve ne sono due che firmano diligentemente alle ore 9 ma che poi risulteranno assenti alla chiusura dei lavori. Com’è possibile? Che cosa è accaduto ai due amministratori locali per farli volatilizzare?