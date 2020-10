Assessore di Villaricca positivo al Covid: l'annuncio sui social

Lo ha annunciato alla città con un post apparso sulla sua pagina Facebook. Francesco Guarino, assessore nel comune di Villaricca, è positivo al Covid. Guarino, di recente candidatosi alle Regionali nelle fila di Italia Viva, aveva avvertito piccoli sintomi di febbre nella serata di lunedì. "Sono positivo al Covid-19 - spiega - Sono a casa, in isolamento. Lunedì sera ho avvertito piccoli sintomi di febbre, ho provveduto ad isolarmi da tutti compresa la famiglia e ho fatto il tampone tempestivamente. Precauzionalmente, dal primo sintomo comparso, non abbiamo mandato le bambine a scuola, ma adesso faranno tampone anche loro insieme a mia moglie. Ho provveduto - aggiunge Guarino - ad avvisare le persone con cui sono stato in contatto nelle 48 ore precedenti alla comparsa dei sintomi, mi sembra di capire che stanno tutti bene. Per il momento sto bene. Continuiamo a fare attenzione".

