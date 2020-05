La beffa delle assicurazioni: giù le tariffe, non a Napoli

Centotrentamila firme per dire stop ai rincari delle assicurazioni di auto e moto. Sono quelle raccolte dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, con una petizione online. Le tariffe delle assicurazioni, nonostante la maggior parte degli italiani sono bloccati in casa da quasi due mesi a causa del lockdown, continuano ad essere più alte in Campania in confronto ad altre regioni d'Italia. Nel resto del Paese molte compagnie hanno rivisto le proprie tariffe al ribasso, ma non a Napoli dove al massimo è previsto uno sconto di circa l'1%. Ma le firme non si fermeranno qui, Borrelli è infatti deciso ad andare avanti per raggiungere 500mila firme per richiedere un referendum che assicuri uguale trattamento da parte delle assicurazioni nei confronti di tutti i cittadini, a prescindere dall'area geografica in cui risiedono.

La media calcolata in tutta Italia dei risparmi proposti dalle assicurazioni rispetto allo scorso anno arriva all'8,05%, ma in Campania le tariffe Rc auto calano solo dell'1,39%. «È l'ennesima vergogna e discriminazione denuncia Borrelli chiedo che al più presto intervenga il Parlamento». Il tutto avviene mentre il fermo delle attività produttive e l'obbligo di restare a casa, per il decreto anti-coronavirus, abbiano ridotto drasticamente il numero di veicoli in circolazione e di incidenti stradali.



«Un calo di sinistri - spiega Borrelli - che è stato uniforme su tutto il territorio nazionale, abbiamo sentito anche i vertici della polizia stradale che confermano questo dato, quindi non si comprende il motivo per cui anche gli sconti non siano uniformi». La piattaforma Facile.it ha stilato una classifica dei cali dei premi assicurativi rilevati dal suo osservatorio. A guidare la classifica c'è l'Emilia-Romagna, area dove, a marzo 2020, i valori medi sono scesi del 12% rispetto allo stesso mese del 2019. Seguono nella graduatoria la Toscana (-11,75%) e il Lazio (-10,98%). Guardando invece alle regioni dove le tariffe sono scese in misura inferiore, all'ultimo posto della classifica nazionale si posiziona la Campania, dove, a marzo 2020, i valori medi risultavano in calo solo dell'1,39% rispetto allo stesso mese del 2019. Maglia nera si conferma essere ancora una volta la Campania: qui, a marzo 2020 per assicurare un mezzo occorrevano, in media, 922,53 euro, vale a dire l'85,1% in più rispetto al valore nazionale.

«A causa dell'emergenza sanitaria sottolinea il consigliere dei Verdi - la quasi totalità delle automobili dei cittadini campani è rimasta inutilizzata ed i sinistri sono diminuiti fino al 90%. Eppure le compagnie assicurative non sono venute incontro alle esigenze degli automobilisti, tenendo conto delle difficoltà create da questa epidemia e dell'assenza di sinistri. Si tratta di una discriminazione inaccettabile che senza alcuna ragione fondata penalizza ulteriormente una regione del Sud e permette alle compagnie assicurative di speculare sull'emergenza. Infatti a fronte di questi due mesi in cui la circolazione è stata quasi azzerata le compagnie hanno fatto incassi d'oro, stimati in 25 milioni di euro». Per Borrelli le compagnie dovrebbero prorogare la scadenza delle polizze per un periodo equivalente a quello del fermo oppure concedere il 25% di sconto alla sottoscrizione di una nuova polizza. Per questo motivo il consigliere regionale ha rivolto un appello al premier Conte. Non si tratta solo della contingenza attuale del Coronavirus, ma l'idea è di chiedere un referendum per far scattare definitivamente tariffe uguali in ogni parte d'Italia. «Se un napoletano non fa incidenti da anni fa notare Borrelli perché deve pagare anche il doppio rispetto ad un cittadino che vive altrove? Con il referendum proporremo uguale trattamento su tutto il territorio nazionale».

Va detto che non tutte le compagnie assicurative hanno avuto lo stesso comportamento. Unipol Sai, ad esempio, ha proposto ai propri clienti uno sconto di un mese sulla polizza successiva. Eppure, nonostante le buone intenzioni, un'associazione dei consumatori, l'Unc, ha deciso di presentare un esposto all'Antitrus chiedendo di accertare la correttezza della campagna promozionale. «Non ti ridanno indietro un mese spiegano dall'Unione nazionale dei consumatori bensì te lo scontano sulla eventuale futura polizza. Mirano a conservare il loro portafoglio clienti in questo momento di grave difficoltà». Una mossa quella dell'associazione che ha stupito lo stesso Borrelli. «Invece di lodare l'iniziativa spiega il consigliere invocano una multa: non ha senso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA