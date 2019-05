Assistenti sociali, Sos Secondigliano: «Ce ne sono solo due in servizio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 17 Maggio 2019, 07:30

Sette assistenti sociali a Chiaia e due a Secondigliano; altri sette a Fuorigrotta e tre a San Giovanni a Teduccio. Nel gioco dell'oca del personale del Comune perde chi sta peggio: i bambini dei quartieri poveri e anche per questo ad alto rischio. Gli assistenti sociali, ha spiegato il Csm nella risoluzione dello scorso settembre, sono essenziali per difendere i minori e per evitare che finiscano male. E invece le forze in campo, a Napoli ma in tutta la Campania, sono poche e anche mal distribuite. A partire da agosto, infatti, ci saranno solo tre assistenti sociali a Miano, 2 a Piscinola, 5 a Scampia, 4 a Chiaiano e 5 a San Pietro a Patierno, tutti quartieri in difficoltà.