Mercoledì 4 Luglio 2018, 09:06 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2018 09:06

Assistenza ai disabili gravi e programmazione dei tetti di spesa per i centri di riabilitazione privati accreditati: rientra la serrata annunciata. Le strutture del territorio di Napoli nord, nei giorni scorsi mobilitate per una chiusura a oltranza, continueranno dunque ad accogliere i pazienti sia in regime ambulatoriale sia prestando assistenza domiciliare e garantendo la continuità delle attività di convitto e semiconvitto. La schiarita arriva a fronte di una nota recapitata dal manager della Asl Antonio D'Amore in cui è richiesta la continuità delle cure. «Al fine di scongiurare l'ipotesi di interruzione di un pubblico servizio scrive d'Amore nella missiva inviata alla Federazione Fras, all'Aias di Afragola, al centro Panda e al Day hospital Dhc, unica struttura attiva a Ischia - che potrebbe configurare la sospensione delle attività di riabilitazione intensiva ed estensiva, vi invitiamo a non interrompere le attività di assistenza». Invito subito raccolto dai destinatari, in quanto sufficiente a garantire il riconoscimento delle prestazioni erogate, anche se oltre la soglia dei limiti dei tetti di spesa.GLI OSTACOLII nodi della programmazione restano tuttavia al pettine e la firma ai contratti (che disciplinano le attività dei centri di riabilitazione accreditati con l'Asl Napoli 2 e con le altre della Campania per il prossimo biennio) sono ancora in alto mare. La strada che conduce alla definitiva schiarita potrebbe essere percorribile con una circolare attuativa del decreto (n. 41 dello scorso giugno) con cui la struttura commissariale ha previsto i tetti di spesa per i vari setting assistenziali della riabilitazione. La contesa riguarda l'assegnazione di maggiori risorse al regime residenziale e semiresidenziale (sottoutilizzate) a danno delle attività ambulatoriali e domiciliari invece prevalenti ma sottofinanziate per circa 14 milioni di euro annui. Sottoutilizzi distribuiti per 531 mila euro ad Avellino, 1,8 milioni a Benevento, 2,41 milioni a Caserta, 2,9 a Napoli centro, 3,1 a Napoli nord, 2,2 a Napoli sud e 1,2 milioni a Salerno per un totale appunto di 14 milioni sufficienti e remunerare i settori assistenziali invece scopertiLA NOTACome chiarito dalla direzione generale per la Tutela della Salute di palazzo Santa Lucia, in una nota pervenuta alle Asl il 2 luglio, sono in corso monitoraggi sull'appropriatezza e sull'applicazione dei percorsi riabilitativi anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria.