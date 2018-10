Associazione Arti e Mestieri: dopo pizzaioli e giornalisti nascono i corsi di teatro

Lunedì 29 Ottobre 2018, 22:04

Dopo aver ultimato il percorso per pizzaiolo giornalisti, l'associazione Arti e Mestieri, nata dall'amicizia e dalla collaborazione dell'editore Rosario Bianco con il magistrato Catello Maresca, ha annunciato nella chiesa di Santa Marta a Napoli, l'avvio di nuove esperienze formative.Tra le novità il teatro: ragazzi provenienti da famiglie in condizioni di disagio socio economico potranno provare l'emozione di salire sul palcoscenico e diventare aspiranti attori. Sono già 20 i ragazzi che hanno frequentato i corsi per pizzaioli e 5 quelli per giornalisti. L'associazione di propone infatti di promuovere e valorizzare arti e mestieri della tradizione napoletana attraverso la formazione e l'avviamento di giovani in difficoltà.In occasione dell'incontro di presentazione delle attività per il nuovo anno, i ragazzi che hanno partecipato ai corsi già avviati hanno ricevuto un attestato di partecipazione. Tra questi c'è anche Raffaele Criscuolo, 23 anni, un passato in una baby gang del quartiere Montesanto di Napoli. «Oggi per fare il pizzaiolo ci vogliono 3000 euro – ha raccontato - i soci di Arti e Mestieri hanno saputo che cercavo un corso gratuito e mi hanno contattato. Dopo il percorso ho ricevuto un’offerta di lavoro in un’azienda che fornisce pasti ad aziende ospedaliere e non solo».«Con Catello Maresca abbiamo sposato l’esigenza di ribaltare quello che la cronaca ci presenta come giovani soltanto rivolti e catturati da un mondo che potrebbe sembrare di potere ma è di malavita - ha evidenziato Rosario Bianco, presidente dell'associazione - Proponiamo un’alternativa. La soddisfazione raggiunta ci dà la carica per andare avanti».