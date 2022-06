Inaugurata la base operativa e logistica dell'associazione nazionale carabinieri allestita nella sottosezione della Napoli Ovest a Pianura in via Campanile 47. «Un importante presidio per il dìterritorio», sottolina il coordinatore del nucleo di volontariato Aldo di Bernardo, nella foto assieme ad Angelo Ambrosino, attivista della onlus Salute e ambiente, l'avvocato Flora Abate, consulente penale dell'associazione nazionale carabinieri e il generale Federico Tursi.