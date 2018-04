Venerdì 27 Aprile 2018, 15:15 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mondo dell'associazionismo civico e del commercio si muove ancora una volta per dire no alla chiusura della funicolare di Chiaia. La manutenzione ventennale dell'impianto - già prorogata lo scorso anno - vedrà la sua scadenza il prossimo mese di settembre e nel quartiere collinare del Vomero c'è già fermento per scongiurare quella che è vista come una vera e propria iattura. Sono in molti a non volere la chiusura della funicolare, a cominciare proprio dai commercianti che vedrebbero ridursi significativamente la "fetta" di avventori provenienti dal centro di Napoli. Potenziali acquirenti ai quali non resterebbero, per almeno nove mesi, altre alternative che la metropolitana o il bus 128. Il Centro Commerciale Naturale Vomero-Arenella, l'associazione Noi ci Siamo ed il Coordinamento Insieme per Napoli da domani saranno in piazza per raccogliere firme e dire no alla chiusura dell'impianto prevista per settembre.La proposta delle associazioni è quella di chiedere una ulteriore proroga della manutenzione ventennale - si possono chiedere fino a quattro proroghe, quella dello scorso anno era la prima - e, nel frattempo, attendere l'intervento della Regione che sarebbe pronta a "dare una mano" al Comune di Napoli.«La nostra raccolta firme - spiega Enzo Perrotta, presidente del Centro Commerciale Naturale Vomero-Arenella - ha lo scopo di fare da ponte tra la Regione e il Comune di Napoli su questa delicata questione. Per ottenere la proroga della manutenzione per un altro anno sono necessari circa 300.000 euro da destinare alle opere di manutenzione più urgente, grazie ai quali si potrà ottenere il beneplacito da parte dell'Ustif ad una ulteriore proroga. Ne Anm ne il Comune, però, hanno a bilancio queste somme. La Regione - ha proseguito - si è resa disponibile ad aiutare il Comune, purchè arrivi una richiesta ufficiale. Ci stiamo mobilitando anche perchè il Comune non ha i fondi per mettere a bando i circa sette milioni di euro necessari a creare la gara internazionale per la manutenzione ventennale. Il rischio - afferma - è quello di tenere la funicolare chiusa e non avere un bando attivo. Cosa che significherebbe praticamente chiusura a tempo indeterminato».Numeri da capogiro quelli fino ad oggi "macinati" dalla funicolare di Chiaia. I passeggeri stimati sono circa 13.000 al giorno (con picchi nei fine settimana), per un incasso che si aggira intorno ai 3 milioni di euro annui. Una voce d'incasso importantissima, quindi, per Anm che è alle prese con una situazione economica a dir poco disastrosa. Una eventuale proroga potrebbe dare ulteriore "respiro" alle disastrate casse dell'azienda napoletana di trasporto pubblico. Ma bisogna trovare subito 300.000 euro, impresa non facile in tempo di vacche magre.