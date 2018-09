Venerdì 21 Settembre 2018, 17:16

«Si faccia presto o sospenderemo le attività sociali per proiettili vaganti». È l'sos lanciato a Napoli alle istituzioni dalle associazioni del Terzo Settore impegnate a Forcella, Piazza Mercato e in altre zone del centro dopo l'escalation di "stese" nella zona. Nell'ultimo episodio in piazza Calenda, dove un centro scommesse è stato preso di mira, un tredicenne è stato ferito da una scheggia, fortunatamente ferendosi lievemente. «I ragazzini continuano ad armarsi facilmente e a sparare all'impazzata. Bisogna cambiare passo. Serve con urgenza un intervento straordinario, un programma di scopo di grandi dimensioni» scrivono.