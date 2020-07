LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giudice per le udienze preliminariha assolto, ex consigliere comunale di Mugnano. L'uomo fu destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare nel febbraio del 2017, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa con ilL'esponente politico si dimise dalla carica di consigliere subito dopo la notifica degli atti giudiziari. Per il giudice Bonavolontà ci sono "gravi incongruenze nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia", in particolare, che avevano tirato in ballo Bove, difeso dagli avvocati Senese e Granata, definendolo referente del clan scissionista per la gestione delle estorsioni perpetrate nel comune a nord di Napoli e per i contatti con alcuni imprenditori border line.