Assunzione di 51 vigili al Comune di Napoli, via libera dalla commissione interministeriale

NAPOLI - Arriva il via libera dalla commissione interministeriale per gli enti in predissesto all’assunzione dei 51 vigili urbani al Comune di Napoli. Nel pomeriggio di oggi la fumata banca è arrivata da Roma, dopo giorni che hanno tenuto i 51 futuri agenti con il fiato sospeso. Venerdì scorso il sindaco de Magistris aveva avuto una interlocuzione con il capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, che aveva rassicurato il primo cittadino sulla risoluzione a stretto giro della vicenda.. Oggi in videoconferenza i rappresenti dei ministeri dell’intento, Mef e Funzione pubblica hanno valutato le integrazioni inviate dal Comune (richieste dalla stessa commissione) e acceso il semaforo verde. Venerdì i rappresentanti dei 51 futuri caschi bianchi si confronteranno con l’assessore Clemente per capire i tempi per l’entrata in servizio.«La nota ufficiale, che potrebbe contenere prescrizioni di natura formale, arriverà sicuramente a breve - fa sapere la sindacalista e vigilasse del Csa Roberta Stella - . Si conclude così, l'iter di legge e siamo certi che gli ormai collaudati uffici competenti, in tempi brevissimi procederanno all'assunzione di detto personale. Questa organizzazione sindacale - sottolinea Stella - ha seguito ogni passo dell'iter tenendo sempre i piedi ben piantati a terra. Bisogna sempre essere persone serie: specialmente in tema occupazionale - evidenzia ancora la sindacalista -. Oggi facciamo i migliori auguri a queste lavoratrici e lavoratori che daranno il loro prezioso contributo alla città».«Aspettavamo da tempo l'ok della commissione - fanno sapere - e ringraziamo per l'impegno profuso alla nostra causa il sindaco e l'assessore Clemente». In attesa della data della firma sul contratto.