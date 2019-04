CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 9 Aprile 2019, 10:15

Reato estinto per intervenuta prescrizione. Come largamente prevedibile, anche l'inchiesta sulle assunzioni all'Astir (ex partecipata della Regione Campania) si è conclusa con un nulla di fatto. Dopo circa tre anni e mezzo di dibattimento, sono stati i giudici ad ammainare bandiera bianca. Quarta sezione penale (presidente Acierno, a latere Ambrosio e De Filippis), poche righe per chiudere il caso: «Deve emettersi sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati (parliamo di 36 nomi) in ordine al reato loro ascritto perché estinto per prescrizione». Detto in parole più semplici, in nove anni (nel 2010 la denuncia) non si è giunti a una sentenza di primo grado. Inchiesta finalizzata ad accertare una sorta di infornata di sapore elettorale, con assunzioni a chiamata diretta nell'ex carrozzone regionale che si occupava di emergenza rifiuti. Chiara l'ipotesi investigativa: concorso in abuso d'ufficio, a carico di Domenico Semplice, ex amministratore unico della Astir spa, e di una pattuglia di 35 imputati, tutti più o meno espressione del precariato storico. Assunzioni pilotate, lottizzate, clientelari, che avrebbero sforato il patto di stabilità e il principio di trasparenza nei ranghi di una società interamente partecipata dalla Regione. Una vicenda che nacque - siamo a decina di anni fa - grazie alla denuncia dell'allora parlamentare di An Marcello Taglialatela e dell'ex consigliere regionale dei Ds Giuseppe Russo.