Asteroidi, al monitoraggio partecipa anche l'Università ​Parthenope

L'Italia si conferma in prima linea nel monitoraggio degli asteroidi, sia da Terra che dallo spazio: al centro Esrin di Frascati è stato inaugurato il rinnovato Near-Earth Object Coordination Centre (Neocc) dell'Agenzia spaziale europea (Esa), che si occuperà di monitorare le orbite di asteroidi e comete valutando la pericolosità dei corpi che si avvicinano alla Terra; a fine novembre, invece, verrà lanciato il mini satellite italiano LICIACube, realizzato negli stabilimenti di Argotec a Torino con il finanziamento e la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), per documentare gli ultimi istanti della sonda 'kamikaze' Dart della Nasa, la prima che proverà a colpire un asteroide per modificarne la traiettoria.

Il team LICIACube di supporto alle operazioni di missione è un team tutto italiano e comprende ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), del Politecnico di Milano, dell'Università di Bologna, dell'Università Parthenope di Napoli e dell'Ifac-Cnr di Firenze. «La difesa planetaria è prioritaria per l'Italia, come si evince anche dalla partecipazione al primo esperimento di deflessione degli asteroidi», commenta il presidente dell'Asi, Giorgio Saccoccia. «Il nostro Paese sostiene fin dall'inizio i programmi Esa dedicati alla sicurezza spaziale, come un'opportunità volta a offrire a livello mondiale valore alle competenze della comunità scientifica italiana il cui lavoro è incentrato sul pericolo degli asteroidi. Nel corso degli anni, l'Esa è progredita nelle principali aree di monitoraggio dell'impatto, nel tracciamento degli asteroidi e nell'osservazione delle scoperte, grazie allo straordinario lavoro di un team di esperti altamente qualificati. Merita di essere menzionato l'ambiente logistico all'avanguardia inaugurato oggi all'Esrin. Un chiaro segno che siamo sulla strada giusta verso la protezione del nostro pianeta e dei suoi cittadini».