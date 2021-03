Covid in Campania, tensione alta: i prof disertano il vaccino, fatte solo 12mila dosi

Vaccinazioni: nel V day della ripresa delle inoculazioni con AstraZeneca si registra, in Campania, un’adesione che oscilla, a seconda delle Asl, dal 65 al 75 per cento (rispetto a oltre il 90 per cento in media segnato prima dello stop & go decretato dall’Ema) per defezioni e rinunce che vanno, parallelamente, dal 35 al 25 per cento.

Cominciamo da Napoli: all’inaugurazione del Covid Vaccine Center della Stazione Marittima si contano in totale 145 rinunce di unità di personale scolastico convocate e invece assenti. Su 421 docenti, tecnici e universitari se ne sono presentati in 272 (il 64,61 per cento) a cui sono state somministrate 272 dosi di cui 256 AstraZeneca e 16 Pfizer. Quattro i rifiuti di chi ha reclamato il farmaco del colosso Usa avanzando una condizione di fragilità invece non riconosciuta. Più massiccia invece l’adesione tra le Forze dell’ordine: su 264 convocati si sono presentati in 202 (76,52 per cento) a cui sono state somministrate 176 dosi di AstraZeneca e 20 di Pfizer. In questo caso a rifiutare sono stati in sei che hanno girato i tacchi e sono andati via dopo la fila. Gli assenti invece 62. Alla Mostra d’Oltremare infine agli over 80 (seconde dosi) su 120 convocati ne sono state fatte 100 (83,33%) e ai fragili (prima dose) il 100 per cento delle 800 fiale prenotate. In totale a Napoli 1.390 dosi inoculate.



Nella Asl Napoli 2 (provincia nord di Napoli) su 1.798 docenti prenotati e convocati alle 20 di ieri sera erano state effettuate 1.192 inoculazioni in 14 sedi del territorio con altre 150 persone in fila per un totale di 1.342 adesioni (circa il 75 per cento) a cui corrisponde evidentemente il 25 per cento di rifiuti. Molto più alta l’adesione al vaccino Pfizer con 896 convocati e 867 immunizzati. Per oggi ci sono 3.174 convocazioni per la prima dose Astra e solo 19 seconde dosi Pfizer e Moderna agli ultraottantenni e ai malati fragili. Si abbassa invece la quota di rifiuti sull’altro versante della città metropolitana (Asl Napoli 3 sud) che estende le sue propaggini da Castellammare a Nola a Boscotrecase, passando per gli epicentri della terza ondata di Torre del Greco e Torre Annunziata: qui sono state somministrate circa 300 dosi di Astra Zeneca a poco più di 450 docenti convocati (defezioni al 33 per cento) con molte proteste di chi rivendicava patologie da “fragili” puntualmente rimandati alla valutazione del Medico di medicina generale. Lunedì le dosi di vaccino anglo svedese saranno somministrate in tutti e otto i siti della Asl che ieri ne ha inaugurato un nuovo punto a San Paolo Belsito. Sono 31 mila le prenotazioni da smaltire nell’ambito del personale delle scuole e si procederà alla media di 2.500 al giorno. Sempre lunedì, infine, ci sarà un vertice tra il direttore sanitario della Asl Gaetano D’Onofrio e i vertici sanitari di tutti i centri di dialisi: «Domenica prossima - assicura D’Onofrio - vaccineremo tutti i 735 dializzati della nostra Asl presso le strutture che li hanno in carico e utilizzeremo Moderna».

Con il 61,2 per cento di adesioni alle vaccinazioni con le dosi di Astra Zeneca, la Asl di Caserta si avvicina al dato di Napoli: in Terra di Lavoro su 2.827 inviti e prenotazioni tra personale scolastico e forze dell’ordine si sono presentati nei punti vaccinali della Asl 1.731 persone. Di queste 1.617 hanno ricevuto Astrazeneca mentre per 114 cittadini si è ritenuto necessario somministrare un vaccino a m-Rna. In totale ieri tra Astra Zeneca, Pfizer e Moderna sono state somministrate 2.200 dosi. A Salerno sono state il 24 per cento le defezioni per il secondo giorno di vaccinazioni con Astra Zeneca: su 1.650 prenotati si sono vaccinati in 1.257 ma si arriva a quota 3.660 considerando anche Pfizer e Moderna.

Passiamo in rassegna, infine, la situazione registrata nei centri vaccinali irpini e del Sannio. Ad Avellino la quota di rifiuti per il vaccino Astra Zeneca è attestata al 27 per cento: su 370 convocati nei tre centri che facevano il siero sbloccato dall’Aifa 95 vaccinazioni non sono state eseguite mentre ne sono state somministrate in totale 1.031 di cui agli over 80 con Pfizer 330 ad Avellino, 102 a Solofra, 72 a Cervinara, 102 ad Altavilla Irpina, 48 a Montemarano e 102 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino. Le altre dosi di Astra Zeneca al personale scolastico 80 ad Ariano Irpino, 83 a Moschiano e 112 a Grottaminarda (personale scolastico e forze dell’ordine). A Benevento infine, sono state somministrate le ultime 300 dosi disponibili di Pfizer e 200 di Astra Zeneca (150 personale scolastico e 50 forze dell’Ordine) con un 75 per cento di adesioni e 35 di rinunce. In totale ieri in Campania sono state circa 12 mila le dosi somministrate, lontane dalle 40 mila al giorno necessarie a centrare l’obiettivo di vaccinare tutta la popolazione entro il 2021.

