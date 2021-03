Astrazeneca, De Luca va avanti: «Continua la campagna vaccinale in Campania, stop ai lotti sotto osservazione»

L'unità di crisi della Regione Campania, riunitasi d'urgenza questa mattina, ha recepito le indicazioni del ministero della Salute, sbloccando la somministrazione del vaccino Astrazeneca che quindi riprenderà regolarmente, fatti salvi i lotti sui quali, in via precauzionale, è in corso una campionatura da parte dell'Istituto superiore di Sanità.

«Tali lotti - recita la nota diffusa da palazzo Santa Luciaa - non verranno utilizzati per il tempo strettamente necessario al completamento della campionatura. Non esistono al momento controindicazioni sanitarie al prosieguo della campagna vaccinale con Astrazeneca».

