AstraZeneca, è boom di disertori a Napoli poi la Mostra d'Oltremare si ferma

Prima il crollo del numero dei vaccinati, con il 30 per cento circa di disertori, poi lo stop della campagna alla Mostra d'Oltremare su decisione dell'Aifa, in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema, sull'utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. Alla Mostra le operazioni sono dunque proseguite con l'uso delle sole dosi di Pfizer disponibili, riservando quelle di Moderna, più maneggevoli per via di temperature di conservazione meno drastiche, ai medici di famiglia. Questi ultimi già da domani inizieranno a identificare i loro assistititi particolarmente fragili e non deambulanti da raggiungere e vaccinare a domicilio. Da domani, dunque, i medici di medicina generale devono inserire sulla piattaforma telematica della Regione Campania le adesioni alla campagna vaccinale dedicata, come da protocollo stabilito dal Ministero della Salute, reclutando i pazienti di elevata fragilità inseriti nella categoria 1. Ossia persone estremamente vulnerabili affetti da disabilità grave. Seguirà la convocazione presso i centri abilitati alla somministrazione. I tempi delle vaccinazioni (Pfizer e Moderna) saranno legati alla disponibilità delle dosi di vaccino. Le consegne di Pfizer in Campania dovrebbero raggiungere quota 240mila nel mese di marzo (utilizzate per la metà) arrivare a 54mila per Moderna mentre restano per ora nei frigoriferi circa 200mila dosi di AstraZeneca tranne i lotti ritirati per i controlli disposti dall'Istituto superiore di Sanità. In Regione confidano in un aumento delle consegne di Pfizer e sull'arrivo di Johnson, da poco approvato dall'Ema, oltre che di Sputnik.

Tra i lotti di AstraZeneca sospesi c'è anche quello da cui è stata estratta una fiala servita per vaccinare il 1 marzo una donna di 54 anni di San Sebastiano al Vesuvio che ha poi accusato febbre e vomito fino a sfociare il 12 marzo in un grave quadro tromboembolico ed è ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale del mare. Parallelamente alla sospensione di AstraZeneca gli over 70, che già erano stati convocati per le somministrazioni, restano in stand-by fino a quando tutti i controlli in corso non saranno completati. Il vaccino AstraZeneca è distribuito in flaconcini multidose contenenti 8 o 10 dosi da 0,5 ml ciascuno conservati in frigorifero (tra 2 e 8 gradi) senza essere congelato e dunque non comporta problemi di conservazione e potrà tornare a essere utilizzato non appena i controlli precauzionali saranno terminati. Non ci sono dunque problemi per aggiornare o confermare le date di somministrazione delle seconde dosi anch'esse per ora sospese. Intanto ieri sono arrivate le nuove forniture di Pfizer: in totale 42 scatole da 195 file di 6 dosi ciascuna di cui 11 attribuite a Benevento, Ariano, Vallo e Polla e la restante parte consegnata oggi agli altri punti vaccinali. Alla Asl Napoli 1 ne sono destinate 7 per un totale di 8.190 dosi. Stessa fornitura è attesa per il 22 mentre dal 29 marzo le scatole dovrebbero aumentare.

Comunque sia in pole position ci sono ora le categorie dei fragili mentre sono da completare le somministrazioni delle prime e seconde dosi degli over 80. Su 224.503 vaccinazioni prenotate ne sono state somministrate in totale (tra prima e seconda dose 161.475. Ieri in Campania sono state effettuate circa 5mila vaccinazioni contro le circa 9mila di domenica e le 15mila di sabato con un forte rallentamento registrato soprattutto venerdì quando dalle 20mila in media dei giorni precedenti si era scesi a 8mila. Ora è la volta dei soggetti ad elevata fragilità che seguiranno i criteri indicati dal ministero nella Fase 1 ossia persone affette da Malattie respiratorie, affetti da malattie neurologiche (sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive, miastenia gravis, patologie neurologiche disimmuni) e poi ancora Diabete ed endocrinopatie severe, fibrosi cistica, insufficienza renale e trattamento dialitico cronico, malattie autoimmuni anche se secondaria a trattamento terapeutico, malattie epatica, cirrosi, chi ha subito un ictus, oncologici, talassemici, sindrome di Down, trapiantati, grandi obesi. Da chiarire come e quando saranno vaccinati i care giver.

