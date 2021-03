Vaccino AstraZeneca, ricominciano le iniezioni a Napoli: «Che ansia ma è l'unica strada che abbiamo»

«È inutile nascondere il timore ma oggi siamo qui perchè nonostante tutto abbiamo fiducia nella scienza e crediamo che questa sia l'unica strada per uscire dall'incubo del Covid». Sono queste le parole che accomunano i ragazzi e le ragazze del personale scolastico e universitario che questa mattina si sono sottoposti alla vaccinazione con AstraZeneca. Una ripresa che segue le decisione dell'Ema dopo le verifiche sui casi sospetti delle scorse settimane dichiarati non correlabili al vaccino.

Tutti in fila, quindi, per un nuovo ciclo che riparte dalla stazione marittima dove sono attesi 400 rappresentanti del personale scolastico e universitario e altri 400 membri delle forze dell'ordine.

«C'è ansia – dichiarano i giovani in fila all'esterno dei box – ma dopo le verifiche fatte nei giorni scorsi dalle autorità sanitarie ci sentiamo più sicuri e spinti a fare la vaccinazione. Il personale medico ci sta assistendo e ci dà le giuste indicazioni per fronteggiare il timore e questo dà ancora più speranza, ma tutto quello che s'è detto ha provocato sfiducia tra i cittadini».

Una diffidenza che non nascondono alcuni docenti che – con patologie pregresse – hanno affermato di non voler ricevere la somministrazione AstraZeneca. Ma a parte questo genere di casi, tutto sembra essere andato nel migliore dei modi e senza nessuna disdetta. «Fino a questo momento – conferma il direttore sanitario aziendale dell'Asl Napoli 1 Centro Maria Corvino – non abbiamo riscontrato nessun problema. C'è nuova fiducia verso quest'arma che abbiamo a disposizione per uscire dalla pandemia e tutti noi siamo a disposizione delle persone che vengono a vaccinarsi. C'è anche chi non potendo fare il vaccino AstraZeneca farà quello Pfizer, ma ogni caso sarà valutato attentamente dai nostri medici che analizzeranno con attenzione ogni singolo soggetto. In ogni modo noi proseguiremo senza sosta per rimetterci in carreggiata dopo lo stop dei giorni scorsi».

