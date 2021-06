AstraZeneca, vaccini per errore a Napoli: al via le prime denunce

Partono le denunce dei vaccinati per sbaglio a Napoli, protagonisti inconsapevoli di un errore umano per il quale l'Asl Napoli 1 Centro è già corsa ai ripari. Dopo la scoperta dello scambio dei sieri per cui, lo scorso 30 maggio, 44 napoletani sono stati vaccinati nell'hub di Capodimonte con AstraZeneca invece che Moderna, c'è chi ha deciso di procedere con azioni legali nei confronti dell'azienda sanitaria.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati