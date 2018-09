Martedì 18 Settembre 2018, 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASORIA. Carlo Lupoli, direttore operativo di Asia Napoli, è il nuovo direttore generale dell’Ato Napoli 1. La sua elezione è avvenuta nel corso di un consiglio dell’ente d’ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani al termine del quale è stato sfiduciato con 17 voti contrari su 24 il presidente Pasquale Fuccio, sindaco di Casoria. Al primo cittadino, che non riesce l’elezione di un suo direttore generale, con un colpo a sorpresa si ritrova contro anche la sua maggioranza.I rappresentanti dei comuni di Napoli, Cardito, Caivano e parte di Afragola hanno proceduto, infatti, alla sfiducia di Fuccio costretto ora a convocare quanto prima un nuovo consiglio per l’elezione del nuovo presidente. “La rivoluzione all’Ato Napoli 1 è fallita. L’incapacità e la volontà di proporre personaggi vicini all’amministrazione di Casoria costa caro al sindaco che ormai è in discesa libera”, dice Elena Vignati, capogruppo del M5S a Casoria. Fuccio fu eletto nel marzo 2017, dopo una sfida con il vice sindaco di Napoli Del Giudice, alla guida dell’ente che copre un territorio di circa 246 kmq per una popolazione di quasi un milione e trecentomila abitanti.