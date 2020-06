Attacco hacker al Comune di Napoli, violati migliaia di dati personali degli utenti

LEGGI ANCHE

NAPOLI -Diffusi centinaia di dati personali degli utenti iscritti alla community dell'Ente. Pochi minuti fa è stato Palazzo San Giacomo a darne notizia: «Comunicazione di sicurezza» si legge, in una nota diffusa. «A causa di una violazione di sicurezza dei nostri server - prosegue la comunicazione - abbiamo ragione di credere che si sia verificata una diffusione non autorizzata dei dati personali degli utenti iscritti alle community del sito web www.comune.napoli.it. Questa violazione riguarda le informazioni di registrazione e le credenziali utilizzate per accedere unicamente all'area riservata del sito istituzionale (nome e cognome, nome utente, email, password)».e, di modificare unilateralmente tutte le password utilizzate per accedere all'area riservata del sito, al fine di impedire qualunque tipo di accesso non autorizzato. «Pertanto - fa sapere Palazzo San Giacomo - per accedere nuovamente all'area riservata, è necessario modificare la propria password dall’indirizzo https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/CommunityRemember.php/L/IT»e piattaforme dove eventualmente si siano utilizzate le medesime credenziali di accesso (email e password).