Attacco informatico all'Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli di piazza Miraglia. In azione gli hacker, e torna l'incubo più grave per chi opera sia nel settore privato che nel pubblico. Rispettato anche il copione: come succede in questi casi, dopo aver fatto collassare la rete internet della struttura i pirati del web hanno inviato un messaggio contenente una richiesta di riscatto.

La notizia si è diffusa ieri pomeriggio, anche se si è scoperto che il raid risale al primo luglio. Sistemi informatici paralizzati, e rischio di furto di dati anche molto importanti. L'attacco, confermato dai vertici dell'Azienda ospedaliera del Primo Policlinico, è di tipo ransomware: il ransomware è un programma informatico dannoso (malevolo) che può infettare un dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone, smart TV), bloccando l'accesso a tutti o ad alcuni dei suoi contenuti (foto, video, file) per poi chiedere un riscatto - in inglese, ransom - da pagare per liberarli. Data la delicatezza del caso, si apprende che sono in corso valutazioni per definire la portata dell'attacco, oltre che la natura dei dati oggetto della violazione: a comunicarlo è stata ieri l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, che ha inviato una propria squadra di esperti presso il nosocomio napoletano per contribuire all'analisi dell'attacco e al ripristino dei sistemi impattati. Il team di esperti è già al lavoro e entro domani avrà tutti gli elementi utili a integrare le indagini. L'attacco hacker ha provocato inevitabili rallentamenti, ma si lavora per blindare le informazioni sensibili contenute nelle analisi dei singoli cittadini.

«Il Csirt, la squadra operativa dell'Agenzia - ha affermato il direttore generale, il prefetto Bruno Frattasi - sta lavorando da stamattina (ieri, ndr) per comprendere le esatte dimensioni dell'attacco e dare ogni forma di supporto all'ospedale napoletano per un ripristino che ci auguriamo possa essere rapido ed efficace. Rinnovo, pertanto, l'invito a tutte le realtà pubbliche del settore sanitario, i più impattati nel nostro Paese, a proteggere i propri sistemi informatici adottando le soluzioni tecniche ed organizzative del caso, anche attraverso il loro aggiornamento costante per non cadere vittima di questi attacchi. Conoscere in maniera chiara e approfondita i propri sistemi e le loro dipendenze, sia tecnologiche che organizzative, e il possesso di un solido backup - ha concluso Frattasi - è la strada primaria per far fronte a questo tipo di incursioni degli hacker criminali». L'azienda Vanvitelli, a parte sua, ha rilevato che l'attacco risale allo scorso 1 luglio e che «sono in corso valutazioni per definire la portata dell'attacco, oltre che la natura dei dati oggetto della violazione».

L'attacco hacker di queste ore contro l'Azienda ospedaliera Vanvitelli di Napoli ha avuto un precedente la settimana scorsa, quando è stata presa di mira la centrale operativa del 118. Per alcune ore la rete informatica della struttura di emergenza è andata in tilt, costringendo gli operatori al lavoro manuale per la redazione delle schede e l'invio dei soccorsi e rallentando fortemente le operazioni. Non ci sono state richieste di riscatto, e i tecnici sono riusciti a ripristinare la normalità. Nel mirino degli hacker, la settimana scorsa, anche l'Università di Salerno e, nei mesi scorsi, l'Ateneo Federico II. Sempre più frequenti, sempre più pericolosi, i raid degli hacker stanno costringendo i governi del mondo ad assumere iniziative sempre più stringenti sul piano della prevenzione e configurando nuove figure di reati. Un attacco informatico è un tentativo malevolo e intenzionale da parte di un individuo o di un'organizzazione per violare il sistema informativo di un altro individuo o azienda. Indaga la Procura di Napoli.