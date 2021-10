Attacco alla Cgil, la Camera del Lavoro di Napoli aperta «contro i fascisti»

«Oggi la sede della Camera del Lavoro di Napoli resterà aperta in concomitanza con l'assemblea generale della Cgil nazionale, convocata d'urgenza a Roma, dopo l'atto squadrista di matrice fascista che ha colpito ieri la sede nazionale, devastata da quattro criminali». Lo dichiara Giuseppe Metitiero, segretario organizzativo Cgil Napoli e Campania, tra i partecipanti al presidio in corso sotto la sede della Camera del Lavoro di Napoli, in via Toledo.

«Si è trattato di un attacco al mondo del lavoro e alla democrazia del Paese - aggiunge Metitiero - che evidentemente non ha fatto ancora i conti del passato. Chiediamo che venga applicata la legge Scelba e che queste organizzazioni vengano dichiarate illegali e sciolte».