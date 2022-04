Attentato incendiario: due negozi danneggiati nel Napoletano; l'ombra della camorra

La deflagrazione, innnescata da una tanica incendiaria piena di benzina, ha addirittura fatto crollare una parete del negozio mentre le fiamme, espandendosi, hanno danneggiato un altro esercizio commerciale che si trova accanto. Su è temuto dunque il peggio,che cioè anche gli stabili abitati sovrastanti potessero essere coinvolti.

Ma per fortuna i vigili del fuoco sono intervenuti in tempo. Intanto indagano i carabinieri sull'attentato a colpi di molotov che ieri mattina ha messo in ginocchio un'agenzia immobiliare e un altro negozio in via Diaz, zona centrale di Acerra, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Il timore è che la camorra delle estorsioni stia di nuovo rialzando la testa.

Nel frattempo le indagini, che partono dalla pista dolosa ormai ufficializzata, proseguono negi ambienti della criminalità locale. Ad Acerra la camorra non ha mai abbassato la testa. Qui sono numerosi i clan che agiscono in tutti i campi delle attività economiche. E le piazze di spaccio da queste parti abbondano.