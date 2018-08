«Attenzione a quella Bmw, sono ladri»: caccia alla banda con l'auto da nozze

Venerdì 17 Agosto 2018, 11:50

TORRE DEL GRECO - Una Bmw blu station wagon con i vetri oscurati e un dettaglio impossibile da non notare: le coccarde bianche, di quelle usate per le auto da matrimonio. È questa la descrizione della vettura utilizzata da una gang di ladri che da qualche giorno ha preso di mira le periferie alte di Torre del Greco: la segnalazione arriva dal web, da parte di una delle vittime e ha innescato un meccanismo d'allarme fatto di condivisioni e passaparola in rete.«Volevo avvisare tutti che stanno girando alcuni ladri d'appartamento. Sono in una macchina grande e nuova, una station wagon, l'ultima usata era una Bmv scura con vetri oscurati: di solito sono in cinque con cappelli e guanti, due sicuramente sono giovanissimi», la descrizione dettagliata fornita su Facebook da una delle vittime. «Mascherano la macchina con coccarde bianche tipo matrimonio sugli specchietti e sul tergicristallo posteriore, così non dare nell'occhio. Citofonano prima per vedere se la soffiata è giusta e poi entrano, sicuramente sanno se ci sono telecamere e dove sono, le disattivano e operano. Sono veloci. Diffondete per favore».Una delle ultime zone ripulite dai topi d'appartamento con l'auto da nozze è stata quella di via Giovanni XXlll, come confermano altre vittime sempre via web.