Atti vandalici a Napoli: studenti in piazza per il rilancio di piazza Mercato con la bandiera della pace

Per dare forza e visibilità al loro appello hanno portato in piazza una maga bandiera della Pace chiedendo alle istituzioni , dopo numerosi atti vandalici avvenuti nel quartiere, il recupero della vivibilità della zona. A partecipare all'iniziativa, promossa nell'antica piazza Mercato da scuola, chiesa e associazioni territoriali, gli studenti di tutte le età dell'Istituto Comprensivo “Campo del Moricino”.

La manifestazione si è conclusa con un abbraccio simbolico degli studenti alla chiesa trecentesca di sant'Eligio vandalizzata la scorsa settimana dai loro coetanei che, appiccando un falò, ne hanno danneggiato una facciata laterale. « I ragazzi - spiega Gianfranco Wurzburger presidente di Asso. Gio. Ca. - chiedono pace per piazza Mercato affinchè non venga abbandonata e che non continui ad essere teatro di scorribande di minori autori degli atti vandalici ». A sostenere con i ragazzi la grande bandiera anche la dirigente scolastica Giuliana Zoppoli, i docenti, il parroco don Donato Liguori ed il vicesindaco Mia Filippone.