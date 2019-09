Domenica 1 Settembre 2019, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2019 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE DI PROCIDA - Atti vandalici nell'area giochi per bambini della frazione di Cappella da parte di ignoti sono stati scoperti dalla Polizia Municipale. Diversi le giostre rotte e deturpate che hanno alimentato l'ira dei residenti ma anche degi stessi bimbi che ogni giorno giocano in quello spazio a loro riservato. Per questo motivo i vigili urbani stanno visionando da questa mattina tutte le immagini del sistema di video sorveglianza di proprietà del comune di Monte di Procida per riuscire a risalire agli autori per poterli denunciare.