Blitz degli attivisti pro Palestina al Banco di Napoli: «Qui si finanzia il genocidio»

Blitz pro Palestina nella sede centrale di Intesa Sanpaolo in via Toledo. Questo pomeriggio alcune decine di attivisti del Laboratorio Occupato Insurgencia, del centro sociale Mezzocannone occupato e del coordinamento Kaos hanno fatto irruzione nell'edificio dell'ex Banco di Napoli scandendo cori e slogan per la popolazione di Gaza. «Qui si finanzia il genocidio in Palestina» si legge su un grosso striscione srotolato dinanzi l’istituto bancario, tappezzato dai manifestanti con volantini raffiguranti le macabre immagini dei bambini morti sotto i bombardamenti in Medio Oriente.

«Dal 7 ottobre ad oggi – denunciano i promotori della protesta pacifica - sono più di 23mila i palestinesi e le palestinesi innocenti assassinati brutalmente dall'esercito israeliano. Di questi, più di 12.000 erano bambini». Dopo oltre cento giorni di conflitto, nel capoluogo campano proseguono così le azioni di boicottaggio nei confronti delle diverse multinazionali che sostengono apertamente lo stato ebraico. «Grandi istituti bancari e grandi catene commerciali – motivano - finanziano quotidianamente le politiche israeliane: non soltanto quelle connesse al massacro incominciato dal 7 ottobre, ma anche quelle legate alle colonie illegali in Cisgiordania».

Oltre ad Intesa Sanpaolo, gli attivisti puntano il dito anche contro altri grandi brand presenti nella via dello shopping napoletano come Timberland, il cui presidente Jeffrey Swartz «è un membro attivo delle lobby sioniste statunitensi» e Victoria Secret, azienda che ha aperto persino dei punti vendita in diversi territori occupati.

«Loro – dice Davide Dioguardi, attivista del Laboratorio Insurgencia e di Mezzocannone occupato – rappresentano un enorme ostacolo al processo di pace in Palestina e un ulteriore schiaffo in faccia a chi in questo momento sta morendo sotto le bombe dell’esercito israeliano.

Bisogna dire in maniera chiara che quello che si sta consumando a Gaza non è una guerra ad armi pari ma un genocidio a tutti gli effetti. Uno sterminio che il governo Netanyahu, con l’appoggio dell’occidente, sta proseguendo».

«Crediamo che il momento del silenzio e della complicità sia finito – conclude Dioguardi – tante grandi aziende, a vario titolo, finanziano l’occupazione e il genocidio in corso dal 7 ottobre: bisogna raccontare la verità smascherando i complici di questa carneficina».