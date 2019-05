Castellammare: attraversano la strada sulle strisce, investite in pieno da un'auto

Lunedì 20 Maggio 2019, 16:54

Attraversano la strada sulle strisce pedonali e vengono investite. La dinamica dell'incidente è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della città di Castellammare che in un video rivelano la brutalità dei fatti. E' sabato pomeriggio, da poco sono passate le 19, due donne tra i 55 e 60 anni dopo la passegiata in villa comunale decidono di tornare verso casa. Scendono dall'area pedonale in prossimità delle strisce, non fanno in tempo a percorrere tutta la carreggiata che una Fiat Punto guidata da una giovane donna le investe in pieno. L'auto, come si vede nel video, sembra non frenare, una disattenzione per l'automobilista che sembra non vedere proprio i pedoni intenti ad attraversare. L'impatto è brutale, le due donne entrambe stabiesi, vengono sbalzate prima sul parabrezza dell'auto e poi a terra. Poco distanti due ausiliari del traffico asssitono all'impatto e soccorrono per primi le malcapitate, poi arrivano le persone che si trovavano sulla villa a quell'ora per passeggiare. I presenti chiedono l'intervento del 118 che invia due ambulanze. Portate d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare, le donne investite hanno riportato contusioni e un trauma cranico, in particolare una delle due ha avuto la peggio con una frattura al bacino.