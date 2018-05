Auchan via Argine: presidio ex dipendenti presidiano per non far liberare i magazzini

Mercoledì 16 Maggio 2018, 09:06 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 09:21

Presidio degli ex dipendenti Auchan in via Argine a Napoli. Motivo della mobilitazione questa volta è la volontà di bloccare i magazzinieri del supermarket che a breve entreranno all’interno per completare le operazioni di smantellamento dell’area commerciale. «L’intenzione è quella di impedire il loro accesso» dichiara il sindacalista della Uiltucs Rodolfo Plesinger. «Dopo le nostre proteste e le nostre rimostranze, riteniamo che questo sia un atto violento ed ingiusto. Faremo il possibile oggi per cercare di scongiurare questa vera e propria aggressione».