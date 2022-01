Marano, aule al gelo, i genitori diffidano il Comune: «Alla Ranucci di nuovo Dad»

Aule ancora al gelo al plesso Ranucci di Marano. La dirigente scolastica, giocoforza, ha dovuto riattivare la didattica a distanza. Nel plesso del centro storico, da 24 giorni si attende la riparazione dell'impianto di riscaldamento.

L'intervento, di competenza del Comune, non è stato ultimato nemmeno durante il periodo natalizio e ciò ha indotto la preside a far slittare il rientro in presenza degli alunni. Per i tecnici comunali "il disservizio è dovuto alle difficoltà di reperire sul mercato il pezzo della caldaia non funzionante". Una motivazione che ha generato un vespaio di polemiche. I genitori, con una nota, hanno diffidato l'ente comunale e minacciano azioni legali.