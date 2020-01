LEGGI ANCHE

Da ieri aule al gelo in una scuola di Marano. Un guasto alla caldaia, l'ennesimo per gli istituti della città a nord di Napoli, sta causando disagi agli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria Paolo Borsellino di via Pepe. I genitori sono sul piede di guerra e sollecitano "una rapida risoluzione della problematica". Qualcuno (oggi) ha deciso di non portare i figli a scuola. Dall'ufficio tecnico comunale, tuttavia, fanno sapere che "l'intervento di riparazione è già in programma e sarà ultimato in giornata, poiché solo da oggi è disponibile il pezzo da sostituire".