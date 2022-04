Aureal, a Nola il primo centro di medicina estetica ad alta tecnologia

Nel cuore della città di Nola, ieri sera 21 aprile, è stato inaugurato il primo centro di medicina estetica Aureal, con la direzione sanitaria di Carmen de Luca, chirurgo e medico estetico. Un centro ad alta innovazione tecnologica: si distingue per la massima ottimizzazione dei processi attraverso una completa digitalizzazione documentale e per la presenza di dispositivi tecnologica di ultima generazione in ciascun macro ambito della medicina estetica (viso, corpo, laser).

Non esistono in Italia centri così altamente innovativi e tecnologici su tutte e tre gli ambiti estetici. Aureal è un progetto della startup Be You riconosciuta come “innovativa” dal Ministero dello Sviluppo Economico. I founder sono i nolani Francesco Caliendo, esperto di pianificazione e marketing aziendale di lungo periodo e precedentemente AD di Optima Italia spa e Daniele Volpe, founder, investor e AD di realtà imprenditoriali di riferimento nei servizi di intermediazione e in outsourcing in Italia e all’estero.

Partire dal Sud Italia è stato un modo per offrire al territorio di origine dei due founder un’opportunità.«Nola si distingue da sempre per essere una città dinamica e reattiva allo sviluppo di nuove opportunità di business; basti pensare alla recente realizzazione dell’interporto, la piattaforma logistica internazionale connessa con i principali hub mondiali. Dopo esperienze di lavori in multinazionali e progetti internazionali abbiamo sentito l’esigenza di portare la nostra esperienza a casa, convinti che il nostro territorio possa essere luogo di opportunità» spiegano Volpe e Caliendo. «Abbiamo voluto creare un’azienda che mette al centro il benessere delle persone; sviluppando un sistema aziendale orizzontale volto alla compartecipazione attiva nel progetto da parte di tutti i dipendenti». Seguirà l’apertura di altri centri in diverse città d'Italia tra cui Milano, Roma e Torino.