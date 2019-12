Una nuova sfida per lo storico gruppo Auricchio che, dal 1877, produce il famoso provolone. Questa mattina, a Somma Vesuviana, sarà inaugurato il nuovo stabilimento altamente automatizzato il cui obiettivo è di aumentare la produzione per tutta l’area meridionale oltre a creare nuovi posti di lavoro. “Un grosso investimento in sviluppo e innovazione che punterà anche alla certificazione 4.0 entro il prossimo anno”. Riferiscono i fratelli Auricchio (Antonio, Alberto e Giandomenico) a capo dell’importante holding internazionale. “Una scelta dettata dall'imprescindibile attaccamento alle nostre origini. Un segnale importante, crediamo, per tutto il comparto agroalimentare italiano”. Nel nuovo reparto produttivo è stata implementata la prima linea a ciclo teso per Auricchio.



Un grosso investimento in sviluppo, occupazione e innovazione. Nello stabilimento di Somma Vesuviana che fungeva da centro distributivo già si produceva l'Auricchio Giovane. I tre fratelli Auricchio alla guida del gruppo hanno deciso di investire in questa sede che rappresenta per loro il legame con le origini dell'azienda, nata nel 1877 a San Giuseppe Vesuviano. L'intero progetto è stato inserito nel Piano di Sviluppo Regionale 2014-2020 della Regione Campania su indicazioni del Presidente De Luca, del consigliere delegato, Nicola Caputo e della presidente di COPAGIRI (Confederazione di produttori agricoli), Vera Buonomo. Alla cerimonia, prevista per le ore undici, parteciperanno l’assessore regionale alle attività produttive, Antonio Marchiello, il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno e monsignor Alfonso Pisciotta in rappresentanza del cardinale Crescenzio Sepe.



Il gruppo Auricchio ha oggi otto stabilimenti, tutti in Italia, dove produce un’ampia gamma di formaggi della tradizione, oltre al “re” della sua produzione, il Provolone. Nel 2018 il Gruppo ha realizzato un fatturato di oltre 280 milioni di euro e esportando in 60 Paesi nel mondo, tra i quali Nord e Sud America, Australia, Europa, Giappone, Cina, Emirati Arabi.

