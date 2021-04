Autismo, ecco «BlunAuti» centro modello per i ragazzi

È l'unica struttura pubblica in Campania rivolta ad adolescenti con sindrome di autismo. E per questo, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, ieri ha ricevuto la visita del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, e del direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord, Antonio D'Amore.



CENTRO MODELLO

Si tratta del centro BlunAuti, attivo dal 2017, che accompagna gli adolescenti con questa sindrome...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati