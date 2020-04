Napoli, autista 118 in ospedale con frattura: «Gambale rotto, si è impigliato nel freno»

«Il gambale copriscarpa si è rotto e impigliato nel freno, mentre stavo uscendo dall’ambulanza». E’ così che un’autista del 118, ora ricoverato all’ospedale Cto di Napoli, si è fratturato una spalla a conclusione di un intervento di soccorso, durante il proprio turno di lavoro. L’incidente, avvenuto stamattina, poteva capitare in ogni caso ma quello che, nelle ultime settimane, fanno notare i sanitari, è la fornitura di gambali che non sono adeguati per gli autisti dei mezzi di soccorso. Se, infatti, in un primo momento, i dispositivi di protezione destinati alla copertura della gamba e delle scarpe, erano dotati di una gomma nel sottosuola e di un materiale in grado di fare attrito per non scivolare sui pedali, quelli forniti adesso presentano delle criticità.



«Il gambale, di colore verde, è di un materiale che si rompe facilmente e scivola sui pedali, in particolare stavolta una parte di stoffa si è bucata e impigliata sul pedale del freno- racconta l’autista che dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica per la frattura scomposta riportata a una spalla- quando ho cercato di uscire dall’ambulanza, il gambale incastrato mi ha fatto perdere l’equilibrio e ho battuto la spalla a terra». L’episodio è avvenuto intorno alle 10.30 di oggi, nel presidio Elena d’Aosta dove un’area è stata convertita per la sanificazione dei mezzi di emergenza e dei sanitari che, a conclusione degli interventi, devono ciclicamente, effettuare le operazioni di disinfezione. L’operatore del 118, è stato soccorso da un’ambulanza che lo ha trasportato al Cto dove è attualmente ricoverato e dove, come di protocollo con l’emergenza in corso, il sanitario è stato sottoposto a un tampone rinofaringeo per procedere successivamente, all’operazione chirurgica.



«I gambali non sono pratici, incontriamo molte difficoltà e non sono adatti alla guida dei mezzi di soccorso» conclude l’autista che, come gli altri, ha cercato di adattarsi ai dispositivi forniti. Sulla questione dei gambali che rispetto alla versione precedentemente in uso, presentano oggettivamente delle carenze il direttore del 118, Giuseppe Galano, precisa che «si tratta di gambali idrorepellenti e funzionali ma la fornitura dei dispositivi dipende dalla Protezione Civile Nazionale che distribuisce ai comparti Regionali e che, a Napoli, si consumano quotidianamente circa 1000 dispositivi di protezione al giorno per i sanitari in forza al 118 che più degli altri, necessitano di ricambi ad ogni intervento effettuato». «Abbiamo fatto notare diverse cose alla Protezione Civile ma ci prendiamo ciò che ci forniscono- continua Galano- attualmente abbiamo rafforzato la dotazione, con una tuta a cui si aggiunge un camice e tuteliamo in nostri operatori». © RIPRODUZIONE RISERVATA