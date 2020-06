«Io, autista di ambulanza preso a morsi: più sicurezza con i pazienti psichiatrici»

È stato preso a morsi mentre guidava l'ambulanza. Raffaele Tenizio autista soccorritore della Croce Rossa, si è ritrovato persino a inseguire il paziente mordace in una galleria della Tangenziale di Napoli. Siamo di fronte al 33esimo atto di violenza commesso da inizio anno contro i sanitari, come documenta l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate ma stavolta, il problema è solo quello dell'ordine pubblico e della sicurezza degli operatori ma investe «la gestione dei pazienti psichiatrici che richiederebbe protocolli più sicuri», spiega Paolo Monorchio, presidente della Croce Rossa partenopea.



«Intorno alle 17.30 dell'altro giorno quando, insieme al medico e all'infermiere, ci siamo recati in ambulanza nei pressi della curva B dello stadio San Paolo per un paziente psichiatrico e, come avviene in questi casi, il 40enne è stato sedato e sistemato in barella. Non ho acceso le sirene ma solo i lampeggianti, per tranquillizzarlo. L'uomo sembrava tranquillo ma quando ho imboccato la tangenziale, è saltato improvvisamente dalla barella colpendo con calci e pugni i sanitari».

Da quel momento si è scatenato l'assalto. Lei era alla guida, come è stato coinvolto?

«È successo in pochi secondi. Il paziente si è lanciato nell'abitacolo, mi è saltato addosso e ha cercato di bloccare il volante. Ho ricevuto colpi alla testa e, a un certo punto, sono stato morso ad una mano e il paziente non mollava la presa. Stavo percorrendo la tangenziale ma avevo cominciato a decelerare, notando dalla telecamera interna, il suo comportamento incontrollato. Sono riuscito ad accostare in sicurezza a bordo strada, prima della galleria che si trova tra Capodimonte e Corso Malta e lui è balzato fuori dal veicolo».

Lei, il medico e l'infermiere, avete inseguito il paziente?

«Esattamente. L'uomo ha imboccato la galleria, correndo in varie direzioni sulle carreggiate. Lo abbiamo inseguito a piedi, cercando di avvertire con segnali e grida, gli automobilisti nel tunnel. Ricordo che facevo a tutti, segno di controllare le chiusure di sicurezza, perché temevo che il 40enne potesse entrare nell'auto di qualcuno. All'uscita della galleria dove un'auto con tre uomini a bordo, ci ha aiutato. Nel frattempo, era arrivata anche una volante della polizia che avevamo allertato».

Come si è concluso il vostro intervento?

«L'uomo è stato bloccato dalle persone che ci hanno aiutato e dalla polizia, successivamente è stato ancora sedato e trasportato con un'altra ambulanza all'ospedale San Giovanni Bosco. Sembra paradossale, ma noi non potevamo bloccarlo fisicamente e ora, mi ritrovo a dover fare una profilassi che durerà circa un anno per monitorare tutti i rischi infettivi che mi ha procurato il morso. Siamo stati aggrediti altre volte ma con u morso mai».

Cosa ha provato?

«Ho avuto paura, quando mi ha assalito al volante perché temevo che altre persone potessero ferirsi o si procurare incidenti. Questa è stata la mia unica preoccupazione. Amo il mio lavoro e sono pronto a tornare in servizio ma vorrei ci fosse riconosciuta la carica di pubblici ufficiali e per i pazienti psichiatrici, sarebbe il caso di poter giungere agli ospedali più vicini e non solo al San Giovanni Bosco e Ospedale del Mare come previsto, perchè durante i viaggi più lunghi avvengono le aggressioni».

