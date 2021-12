Autista del camion di rifiuti si schianta sul palo: estratto dalle lamiere, è salvo

Era alla guida di un veicolo della ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti nel comune di Marano l'operaio rimasto ferito, intorno alle 6,45, all'altezza del comune di Grazzanise. Il mezzo su cui era a bordo, per cause da accertare, si è schiantato contro un palo in cemento dell'alta tensione.

APPROFONDIMENTI IL CASO Pianura, furto nella polisportiva: rubate attrezzature, sconforto tra... IL CASO Autista parcheggia il bus per fare la spesa, Borrelli:... L'ADDIO Morto Antonio Condurro, l'ultimo figlio di Michele...

Il conducente, soccorso da alcuni automobilisti che transitavano in zona, si stava recando presso la piattaforma in cui si deposita la frazione organica. L'uomo è stato trasportato in ospedale. Sarebbe fuori pericolo, secondo il racconto dei colleghi del cantiere di Marano. Il conducente era rimasto intrappolato tra le lamiere e per liberarlo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.