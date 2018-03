Venerdì 2 Marzo 2018, 18:08 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 18:08

Un autista degli autobus delle linee extraurbane Ctp, è finito in ospedale dopo aver subito un' aggressione mentre guidava il mezzo. L'episodio si è verificato poco dopo le 13, in zona Ischitella dove si trovava il bus della lina M1b, che collega Mondragone a Napoli, fino a piazzale Tecchio nel quartiere Fuorigrotta.Secondo quanto riportato dall' autista, che ha allertato la polizia, una donna di colore che era a bordo del mezzo gli ha scagliato contro una bottiglietta piena d'acqua, aggredendolo prima alle spalle e provocando una decisa sterzata del conducente che stava guidando. La donna avrebbe dato in escandescenze perché pochi istanti prima, l' autobus si era fermato bruscamente a causa di un' automobile che lo precedeva e che all' improvviso aveva frenato.La donna dopo essersi lamentata, dunque, si sarebbe scagliata contro l' autista che per evitare tamponamenti e incidenti, ha sterzato il mezzo finendo sul marciapiede e urtando il torace contro il volante. La polizia, allertata dal conducente, ha identificato la donna e verbalizzato l' accaduto mentre l'uomo, 42enne, è stato soccorso dall'ambulanza e trasportato alla Clinica 'Pineta Grande'.«È stato evitato il peggio perché aggredire un conducente mentre guida l' autobus mette a repentaglio tutti i viaggiatori mentre l' esperienza del lavoratore ha ridimensionato le conseguenze dell' ennesima violenza subita dalla categoria- dichiara Peppe Ferruzzi del coordinamento provinciale Usb - siamo stanchi di essere aggrediti e di chiedere invano cabine di sicurezza e investimenti per il nostro comparto che invece dal 1 marzo ha avuto altri tagli con il 30% di corse in meno».