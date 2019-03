Venerdì 15 Marzo 2019, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un autista del 118 in servizio a Napoli, è stato costretto a chiudersi dentro il mezzo di emergenza per evitare un’aggressione. L’ episodio è avvenuto lungo corso Umberto nel primo pomeriggio, durante un'operazione di soccorso.Il personale dell’ambulanza della postazione ‘Ascalesi’ era in procinto di caricare il paziente e stava occupando temporaneamente la sede stradale. Mentre i sanitari avevano avviato l’intervento, un centauro a bordo di uno scooter ha suonato ripetutamente il clacson, apostrofando con insulti il personale del 118 fino alle minacce vere e proprie. L’uomo dopo essersi tolto il casco e aver messo lo scooter sul cavalletto si è avvicinato minacciosamente all’autista soccorritore strattonandolo e minacciandolo di morte.L’autista del mezzo di soccorso si è chiuso dentro l’ambulanza mentre,dall’esterno del mezzo, ,l’energumeno seguitava ad offenderlo e minacciarli di morte. L' episodio è stato denunciato dall'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate" che l' ha registrato come il 19esimo caso dall'inizio dell'anno.