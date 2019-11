Auto a folle velocità si schianta contro il cancello della scuola: terrore nel Napoletano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto si schianta a folle velocità contro il cancello di una scuola media. L'incidente si è verificato nella notte in via Piave, nel comune di Marano . Distrutto anche l'idrante in uso all'istituto scolastico in caso di incendio. Un'auto, forse a causa dell'alta velocità o di un colpo di sonno del guidatore, ha distrutto il cancello principale della scuola. Lo schianto, secondo il racconto di alcuni testimoni, è avvenuto intorno alle 3. Illesi i due occupanti del veicolo. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso e una pattuglia dei carabinieri.Un analogo incidente si era verificato tre anni fa. Nelle stesse ore, in un altro punto del territorio, un'autovettura, con a bordo due giovani, si è ribaltata in via Padreterno. Le persone coinvolte hanno riportato ferite non gravi ma sono state trasportate al pronto soccorso.