Mercoledì 24 Luglio 2019, 09:36

Ladri fanno nuovamente irruzione al campo sportivo Santo Stefano di Qualiano. I malviventi hanno sfondato, nella notte, il cancello usando un’auto come ariete, riuscendo così ad accedere agli spogliatoi. Una volta entrati, hanno distrutto i distributori di bibite prelevando le casse con i soldi. Ingenti i danni alla struttura.«Siamo sconcertati e arrabbiati per il danno provocato ai tanti fruitori dell'impianto - scrive il sindaco Raffaele De Leonardis sulla sua pagina Facebook - Con l’assessore allo sport Bonaventura Cerqua siamo già a lavoro per ridare ai qualianesi un luogo diventato frequentatissimo dai tanti sportivi del territorio».