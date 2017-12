Sabato 30 Dicembre 2017, 19:42 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 19:42

“Presidente, anche questa volta la illumino di immenso: in verità quelle somme le ha stanziate la sua giunta, al capitolo 118 del bilancio gestionale, destinandole appositamente all’acquisto di nuove auto. #macifacciailpiacere”. Lo ha scritto, su twitter, il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Armando Cesaro, smentendo Vincenzo De Luca che, sempre su twitter, aveva scritto: “Regione casa di vetro. Il dirigente che ha firmato l’atto di impegno per un mai richiesto acquisto di vetture di servizio a insaputa perfino del suo direttore generale, già da giovedì scorso è destinatario di un procedimento disciplinare”. "A questo punto -aggiunge Cesaro - De Luca licenzi anche chi ha scritto il Bilancio".