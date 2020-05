Napoli: auto cade nel fossato sull'Asse mediano, conducente ferito e traffico in tilt

Ancora un incidente. Si è verificato pochissimi minuti fa sull'asse mediano all'altezza dell'uscita di Villa Literno in direzione 'Auchan' di Giugliano. Un'automobilista di 45 anni per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto finendo giù dal cavalcavia. Sul posto i carabinieri della compagnia di Giugliano e i vigili del fuoco. La vittima è stata estratta dalle lamiere ed è stata trasportata all'ospedale San Giuliano di Giugliano. È cosciente ed è stata sottoposta a degli esami clinici e le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente il traffico è diventato subito intenso. © RIPRODUZIONE RISERVATA